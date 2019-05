Cíumes doentios continuam entre Angelina e Brad

A história entre Brad Pitt e Angelina Jolie está longe de terminar, mesmo depois de ter sido oficializado o divórcio.Segundo a imprensa internacional, a atriz, de 43 anos, continua a protagonizar momentos de tensão e fica 'à beira de um ataque de nervos' de cada vez que surgem rumores na imprensa que apontam uma nova conquista ao ator., garantiu uma fonte próxima do ex-casal.Em relação aos seis filhos, os conflitos também continuam entre as duas estrelas de Hollywood., explica a mesma fonte.Recorde-se que Brad e Angelina estiveram juntos 12 anos e separaram-se em 2016, mas só recentemente puseram fim ao processo de divórcio. Ainda assim, continuam a disputar na justiça a custódia dos filhos e a divisão do património.