"Ciúmes e egoísmo" matam relação de Sara Carbonero e Iker Casillas

A jornalista voltou ao trabalho na rádio Marca, onde tem um programa duas vezes por semana, e tem-se mostrado divertida a fazer atividades com os dois filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro.O antigo casal, que começou o namoro no Mundial de 2010, mora atualmente em casas separadas, mas ambas na luxuosa urbanização de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, a 30 metros de distância, para não prejudicarem o dia a dia dos dois filhos.Tanto a jornalista como o antigo guarda-redes do FC Porto informaram, através de comunicado, que não queriam falar dos motivos da rutura. No entanto, esta semana, chegaram à imprensa espanhola áudios de uma conversa entre Iker Casillas e uma pessoa da sua confiança, com quem fala sobre o fim do casamento.O desabafo não foi divulgado, mas duas comentadores do programa ‘Viva la Vida’ ouviram e levantaram um pouco a ponta do véu.contaram.Recorde-se que o antigo jogador já tinha assumido numa entrevista que não acompanhou a mulher como deveria na luta contra o cancro nos ovários, diagnosticado em maio de 2019.