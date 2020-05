Clã Aveiro fecha três negócios

A pandemia de Covid-19 deixou um rasto de destruição em vários negócios e a família de Cristiano Ronaldo não escapou à crise. Katia, irmã do craque, foi a portadora das más notícias ao assumir que o restaurante que tinha aberto recentemente em Gramado, no Brasil, com um investimento milionário, tinha fechado portas. Inicialmente, a cantora ponderava reabrir o espaço - onde eram servidos pratos típicos da Madeira e da família - no período de desconfinamento, mas agora admitiu que não há outra solução que não o encerramento definitivo.Antes, tinha sido a vez de o restaurante que o clã tinha inaugurado no Funchal, com o nome de Cascatas e Girassóis fechar, após várias polémicas por causa das imagens utilizadas para promover os pratos na internet. Vários consumidores deram conta de que as fotografias não eram reais da comida servida no restaurante, mas sim retiradas de outros sites. Depois das críticas, a família de CR7 foi obrigada a retratar-se e ainda tentou manter o restaurante aberto por mais algum tempo, mas este acabaria por não resistir à crise.Além do fracasso da cadeia de restaurantes, o clã Aveiro viu mais um negócio chegar ao fim, após vários anos de portas abertas. Todos os verões, a loja de roupa CR7, em Vilamoura, reabria com a coleção de roupa mais fresca. Localizada num ponto turístico, atraía fãs do jogador português, mas este ano vai ser diferente.Devido à crise que se vive, também no setor do Turismo, Cristiano Ronaldo e as irmãs decidiram que não valia a pena manter a loja de portas abertas. No entanto, acabaram por fechar um negócio proveitoso, uma vez que venderam o espaço por 1 milhão de euros.Antes, o jogador tinha tido uma loja de roupa CR7 no Parque das Nações, mas que também não vingou.Enquanto alguns negócios encerram portas devido à crise, outros mantêm-se, como é o caso da clínica de implantes capilares que CR7 abriu recentemente em Madrid, e da qual a companheira Georgina Rodríguez é sócia. Segundo o CM apurou, o casal quer inaugurar um franchising da cadeia no Funchal, onde não existe grande oferta nesta área.Gio assume-se como parceira nos negócios de Ronaldo, que no ano passado alterou o testamento para incluir a espanhola e também os seus filhos mais novos: Alana Martina, Eva e Mateo.Este domingo, Georgina Rodríguez decidiu promover uma tarde de Carnaval na casa de Ronaldo em Turim, com os filhos mais novos de Ronaldo e ela própria a mascararem-se para a ocasião. Com disfarces de princesas e super-heróis, a família mostrou como faz de tudo para que o tempo em casa não seja monótono.De regresso a Turim, após dois meses de quarentena na Madeira, Georgina e as crianças passam a maior parte do tempo na mansão.A gozar uns dias de descanso em Porto Santo, Dolores Aveiro, de 65 anos, surpreendeu os fãs ao partilhar uma fotografia em que surge de fato de banho com uma amiga na praia. Os seguidores elogiaram a postura descontraída.