Clã Aveiro feliz e unido no Funchal

Precisamente uma semana depois de Dolores Aveiro ter sofrido um AVC, os quatro filhos da madeirense, de 65 anos, juntaram-se para uma pequena celebração, que serviu não só para festejar o 47º aniversário de Elma, mas também a união do clã.A felicidade da família ficou registada numa fotografia divulgada por Katia no Instagram. "Sei lá eu explicar o que eu sinto por vocês. Os filhos da mãe", escreveu a cantora na legenda, acrescentando que se tratou do "aniversário da Elma". A empresária reagiu à declaração e respondeu: "E eu por vocês". Mas não foi a única. A publicação recebeu mais de 70 mil ‘gostos’ e mais de 600 mensagens. Ao que o Correio da Manhã apurou, o encontro da família terá sido discreto, e em casa.Cristiano Ronaldo e Katia decidiram passar uma temporada no Funchal para poderem acompanhar de perto a evolução do estado de saúde da mãe. O craque da Juventus tem a vida profissional em suspenso devido ao coronavírus, depois de o Comité Olímpico ter suspendido todas as atividades desportivas em Itália até ao dia 3 de abril.Por isso, tem estado a desfrutar de uns dias de descanso na sua terra natal na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos. A família tem-se refugiado na casa que adquiriu recentemente no Funchal, um prédio de sete andares, no qual também residem a mãe e o irmão Hugo. CR7 ocupa os dois últimos pisos, onde está localizada a piscina, como se pode ver nas fotos que Gio partilha.Já Katia, que mora no Brasil com o companheiro, viajou para Portugal assim que soube que a mãe estava internada.Dolores Aveiro foi transferida na segunda-feira do Hospital Dr. Nélio Mendonça para o Hospital Particular do Funchal, inaugurado no ano passado.De acordo com o que oapurou, a mãe de Cristiano Ronaldo está a recuperar bem, no entanto, deverá continuar internada por mais uns dias por questões de prevenção. A matriarca do clã Aveiro tem recebido a visita da família e está ansiosa por ir para casa, como já revelou Katia.Georgina Rodríguez tem-se mostrado encantada durante estes dias na Madeira. A modelo espanhola tem desfrutado ao máximo do sol e das boas temperaturas que se têm feito sentir e tem partilhado isso mesmo com os seguidores das redes sociais.Tem sido lá também que mostra alguns luxos desta viagem. Enquanto se deslocava no jato privado para o Funchal, Gio deixou-se fotografar com duas malas de marcas de luxo, anéis de diamantes e relógios de ouro.Também deixou à vista umas meias da marca Balenciaga que custam 85 euros. Os pormenores do luxuoso apartamento, com vista para o mar, que a família acaba de estrear também estão a ser desvendados pela própria.