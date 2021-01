Clã Aveiro: reencontro de família em Itália Dolores, Katia e Elma viajaram para matar saudades do craque da Juventus.

25 jan 2021 • 12:40

Carolina Cunha

Com as saudades a apertar, Dolores Aveiro e as filhas Katia e Elma decidiram viajar para Itália e ir ao encontro de Cristiano Ronaldo. Em casa do craque da Juventus, em Turim, a família, que estava afastada desde o final do verão, aproveita para matar as saudades. "Graças a Deus, tanto tempo depois voltei a abraçar-te… Momentos que me sabem pela vida toda", partilhou Katia, que viajou também na companhia do namorado, Alexandre Bertolucci, e da filha Valentina.

Também os mais novos da família, Cristianinho, Mateo, Eva, Alana e Valentina aproveitam os dias em família para momentos de brincadeira com os tios e a avó. A reunião do clã Aveiro tem sido partilhada por vários elementos da família nas redes sociais.



Dolores resguardada

Desde que sofreu o AVC em março do ano passado, a mãe de Cristiano Ronaldo manteve-se resguardada na ilha da Madeira devido à saúde frágil e à evolução da pandemia. Esta é a primeira viagem que a matriarca faz para juntar a família uma vez que CR7 passou as festividades natalícias longe da ilha.

