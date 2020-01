Clã Aveiro trama Alexandra da 'Casa dos Segredos'

Nem o Tribunal demove a indiferença e ausência de José Pereira em relação ao filho.O empresário foi obrigado pela Justiça a fazer testes de ADN para provar a paternidade de Brian, filho de Alexandra Ferreira, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, mas isso não o aproximou do bebé, pelo contrário...A jovem natural do Porto falou pela primeira vez sobre a recusa do ex-companheiro de Katia Aveiro em assumir o filho que tiveram e dá a entender que é a ligação à antiga família que o afasta do filho., disse em conversa com Fátima Lopes. Alexandra lembrou em lágrimas o sofrimento que viveu quando partilhou a boa-nova com o ex-cunhado de Cristiano Ronaldo.A ex-estrela dos realitys da TVI contou, ainda, que avisou o antigo responsável da discoteca Seven, em Vilamoura, no Algarve, de que o bebé tinha nascido. Até hoje, nunca teve resposta.Revoltada com a indiferença do homem com quem se envolveu no verão de 2017, Alexandra avançou com uma ação judicial para conseguir perfilhar o filho., acrescentou. A falta de bens para penhorar tem feito com que Alexandra crie Brian, de dois anos, sozinha, contando apenas com o apoio da família.José Pereira mantém até aos dias de hoje uma boa relação com o clã Aveiro.Embora tenha terminado a relação com a irmã de Ronaldo, o empresário nunca perdeu o contacto com a restante família. É presença assídua nos eventos e festas organizadas pelo clã., disse uma fonte à ‘Vidas’. Tentámos o contacto com José Pereira, que nunca atendeu nem devolveu as chamadas.