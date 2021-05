Clã Carreira cria associação para ajudar crianças desfavorecidas em memória de Sara

01:30

André Filipe Oliveira

A família Carreira uniu-se em memória de Sara e criou um projeto solidário – Associação Sara Carreira - com o objetivo de ajudar crianças e jovens desfavorecidos, através da atribuição de bolsas de estudo. A iniciativa foi revelada ontem ao final do dia nas redes sociais dos pais, Fernanda e Tony, e os irmãos, David e Mickael, e acontece perto da data em que se assinalam cinco meses desde a morte da jovem, num acidente de viação na A1."A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração, mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza de que jamais serei o mesmo", assinalou Tony nas redes sociais.Fernanda Antunes explicou os motivos que levaram a família a anunciar o projeto no Dia da Mãe. "Era o dia que passávamos sempre juntas e por isso não podíamos ter escolhido outro dia para lançar a Associação e dar continuidade aos desejos e sonhos da Sara." A empresária falou ainda sobre o processo de luto que está a enfrentar. "Tem sido a luta mais difícil da minha vida viver todos os dias sem a ter ao nosso lado."A Associação conta com várias caras conhecidas como madrinhas e padrinhos, como Cláudio Ramos, Catarina Furtado, Manuel Luís Goucha, Tânia Ribas de Oliveira, Pedro Ribeiro, Diana Chaves, Fernando Mendes ou Bárbara Bandeira.