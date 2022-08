Clã Carreira junto de férias a bordo de iate de luxo

01:30

Carolina Cunha

Com as agendas repletas de concertos, Tony Carreira e o filho, David Carreira, conseguiram conciliar alguns dias de descanso. O Algarve foi o destino eleito para algum tempo de lazer em família. A eles juntaram-se a atriz Carolina Carvalho, namorada de David, e alguns amigos do casal. O tempo tem sido passado a bordo de um barco de luxo, na zona de Albufeira. “Estamos aqui no Algarve a passar férias. Viemos descansar um bocadinho, está ali o meu pai, a família, os amigos... deu para descansar”, partilhou David. “Família e amigos são a coisa mais importante da vida.”









Nas imagens mostradas nas redes sociais é possível ver o ambiente de boa-disposição a bordo do iate, que conferiu uma maior privacidade ao clã.

A opção por férias no mar surge poucos meses após Tony Carreira ter vendido a mansão que tinha em Vilamoura, no concelho de Loulé, por 6,7 milhões de euros. A moradia foi, durante os últimos anos, o local de férias da família Carreira. O filho mais velho do cantor, Mickael, tem sido a principal ausência dos dias de férias no Sul.