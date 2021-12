Clã Carreira unido para surpreender Beatriz no Natal Filha de Mickael e Laura Figueiredo encanta nesta quadra difícil. Até David se vestiu de Pai Natal.

Clã Carreira unido para surpreender Beatriz no Natal

01:30

Vânia Nunes

Beatriz, de quatro anos, filha de Laura Figueiredo e de Mickael Carreira, animou o Natal da família. Numa altura difícil para o clã, um ano após a morte de Sara Carreira, a menina fez as delícias de todos ao vibrar com a magia da época. David Carreira contribuiu para a alegria da sobrinha ao vestir-se de Pai Natal. “Padrinho que é padrinho é isto, por isso é que eu te amo tanto”, revelou a antiga apresentadora do ‘Fama Show’ (SIC), mostrando uma imagem do artista. “Até pus barriga e tudo”, brincou David. Mais tarde, revelou um retrato da família em que já aparece o novo elemento, o cão Snow, que chegou no dia 23.



Ao longo do fim de semana foram muitos os rostos que partilharam alguns momentos em família. O guarda-redes Rui Patrício, por exemplo, viajou para o calor e tirou uma foto à beira-mar, enquanto José Mourinho brindou com a mulher e os filhos em casa. Sofia Arruda, Carolina Patrocínio e Marta Andrino também quiseram partilhar um pouco do dia de Natal com os seguidores.



