Mais um neto a caminho do clã Carreira

Mickael Carreira com a namorada e a filha em Paris

01:30

Miguel Azevedo

Juntos há 10 anos, Mickael Carreira e Laura Figueiredo (ambos de 36 anos) vão ser pais pela segunda vez. O anúncio foi feito esta terça-feira através de um vídeo partilhado pelo cantor e pela companheira nas redes sociais.









No pequeno filme, com cerca de um minuto, vê-se o casal a passear numa praia, juntamente com a filha Beatriz, de 5 anos, e o cão Snow. “O nosso caminho, a nossa história, crescemos juntos e o nosso amor tornou-se ainda maior com a nossa Beatriz. Este ano a nossa família volta a crescer!”, lê-se no texto que acompanha o vídeo. Isto acontece quatro dias depois de David Carreira (31 anos) ter anunciado o nascimento do seu primeiro filho, fruto da relação com a atriz Carolina Carvalho (28).

Quem está radiante com as novidades familiares é Tony Carreira, ele que já tinha demonstrado ser um avô babado com a neta Beatriz e que agora vê a descendência a aumentar. “A minha princesinha”, refere-se frequentemente o cantor à que era até recentemente a única criança do clã. Em junho do ano passado, numa entrevista ao ‘Dois às 10’ (TVI), o cantor dizia que a neta “é uma criança muito alegre, muito bem-disposta, muito bonita”. Recorde-se ainda que Beatriz e os filhos têm sido o grande suporte de Tony desde que o cantor perdeu a filha Sara, a 5 de dezembro de 2020.