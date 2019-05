Clã Kardashian em guerra com namorado de Kris Jenner

Kris Jenner, por sua vez, acusou o marido da filha de desrespeito e a polémica instalou-se na família.



Ainda assim, as irmãs apoiaram a atitude de Kanye e confessam que a presença de Gamble as deixa bastante desconfortáveis e desconfiadas.



"No final, tudo o que queremos é proteger minha mãe", explicou Kim. "Sempre será a coisa mais importante para nós, vamos fazer tudo para a proteger".

O clã Kardashian volta a estar no centro da polémica. A família mais mediática dos reality shows vive um drama familiar por causa do namorado da mãe, Kris Jenner.Apesar de manter uma relação com a matriarca da família há cerca de cinco anos,