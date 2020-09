Clã Kardashian Jenner: Fortuna, império de luxo e escândalos

São famosas em todo o Mundo, levam vidas de luxo, têm contratos milionários e milhões de seguidores nas redes sociais. E ainda por cima são lindas. Kourtney, Kimberly (Kim), Khloé, Kendall e Kylie, às quais se junta a mãe, Kris, são um fenómeno de sucesso que dura há mais de uma década. E tudo graças a ‘Keeping Up with the Kardashians’, que durante 14 anos acompanhou o quotidiano da família, com as suas alegrias, tristezas, escândalos, amores e traições. O reality show, que agora chega ao fim, roubou-lhes a privacidade, mas deu-lhes muito dinheiro - recebiam cerca de 4 milhões de euros por programa.









Hoje, Kim - a mais mediática e que está casada com o rapper Kanye West - é, juntamente com Kylie, a que mais fatura no clã. Donas de um império de cosmética, têm ambas fortunas avaliadas em cerca de 763 milhões de euros, de acordo com a revista ‘Forbes’. Logo depois surge Khloé, com 35 milhões. Seguem-se Kris (32 milhões), Kourtney (30 milhões) e, por fim, Kendall (16 milhões).

Mas nem tudo tem sido fácil para esta família de ascendência arménia. Em 2006, Kim viu um dos seus vídeos de sexo com o rapper Ray J tornar-se viral na internet, um incidente que fez disparar as audiências do reality show. Em 2011 casou com o jogador da NBA Kris Humphries, mas o enlace só durou 72 dias. Três anos depois, o marido de Khloé, Lamar Odom, sofreu uma overdose num bordel do Nevada. Mais tarde, descobriu que Tristan Thompson, seu ex-namorado, a traiu com a melhor amiga da irmã mais nova.



Kourtney, Kim e Khloé são filhas de Kris e Robert Kardashian, advogado de O.J. Simpson. Mais tarde, Kris casou com Bruce Jenner, campeão olímpico (1976, decatlo), com quem teve Kylie e Kendall. Em 2015, Bruce assumiu o género feminino e passou a chamar-se Caitlyn.

Kylie Jenner tem apenas 23 anos mas já é uma das mais ricas da família Kardashian-Jenner. A jovem revelou-se uma empresária de sucesso e criou um verdadeiro império de cosméticaKhloé Kardashian tem 36 anos e uma fortuna bem maisKris Jenner, de 64 anos, é a matriarca do clã Kardashian-Jenner. Foi casada com o advogado Robert KardashianKourtney Kardashian tem 41 anos e é a irmã mais velha do clã de milionáriasKendall Jenner, de 24 anos, tem feito furor como modelo, mas é a que fatura menos.