Clara Chia é melhor do que Shakira na intimidade? Piqué parece gostar mais

24 mar 2023 • 17:43

Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação em junho de 2022, e muitas têm sido as polémicas e os escândalos em torno do ex-casal, que nunca mais terminaram.Ao que parece, surgiram agora novidades sobre as possíveis razões que levaram o jogador a trocar a cantora colombiana, pela jovem, de 23 anos, Clara Chia terá conquistado Piqué por ser adepta da poligamia.Shakira, é uma mulher muito mais conservadora e nunca aceitou as "escapadinhas" de Piqué e este é um dos motivos apontados para a relação ter entrado em crise e ter acabado por chegar ao fim. Já Clara Chia tem uma visão mais aberta e é uma seguidora assídua de uma conta de Instagram chamada 'The Poly Spot'. Esta conta é, no fundo, um apanhado das vantagens da poligamia, das relações poliamorosas.