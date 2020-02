Clara de Sousa apaixonada em noite de glória

Numa noite de glória para, na qual foi distinguida com o prémio Personalidade do Ano na categoria de jornalismo, o amor também andou no ar.A jornalista da SIC chegou ao espaço onde decorreu o evento, a gala dos Prémios 5 Estrelas, no Lx Factory, em Lisboa, acompanhada de Fernandes Esteves e a cumplicidade que demonstraram não passou despercebida entre os presentes.Ao longo da noite, a pivot de 52 anos e o diretor do site Polígrafo trocaram olhares apaixonados, beijos e gestos de carinho.No entanto, quando confrontada com a imprensa que estava no local, preferiu ser comedida a falar da sua nova relação."Venho acompanhada porque é normal. Não há segredo nenhum. Mas não vou falar sobre isso. Já sabem que não tenho nada para dizer", começou por revelar a jornalista, acrescentando:Feliz no amor, Clara de Sousa mostra-se também concretizada no plano profissional e agradecida com o prémio recebido.