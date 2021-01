Clara de Sousa em isolamento profilático após moderar debate com Marcelo Rebelo de Sousa

12 jan 2021 • 10:46

do teste positivo do Presidente da República, e apesar de achar que - tendo em conta os dados disponíveis - é altamente improvável que possa ter havido alguma transmissão na SIC no dia 6, Clara de Sousa está em isolamento até ser testada. O teste deverá ser feito na próxima quarta-feira", pode ler-se na conta de Instagram da SIC.



Estou bem. Sem sintomas. Tranquila. Em casa no quentinho da lareira. De quarentena por precaução por ter moderado, sem máscara, o debate de quarta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa que hoje testou positivo. Estávamos a uma distância grande mas, por via das dúvidas, irei agora fazer o teste. Vai correr tudo bem!", escreveu.

