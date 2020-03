Cláudia Jacques chora a morte do pai e lamenta não lhe poder prestar homenagem

20 mar 2020 • 11:36

Na última quinta-feira, dia 19 de março, foi Dia do Pai, uma data que Cláudia Jacques não vai esquecer. A empresária fez saber através das suas redes sociais que o progenitor morreu no dia de ontem., começa por escrever.Devido à pandemia do coronavírus, o país está em quarentena o que impossibilita Cláudia Jacques de fazer um funeral digno ao pai.Para terminar o texto, Cláudia Jacques presta umas palavras bonitas ao pai., conclui.A empresária optou por não revelar a causa da morte do pai.