Cláudia Lopes da TVI criticada após declaração polémica: “Não devia ter filhos”

Cláudia Lopes está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais após ter confessado numa entrevista à ‘Selfie’ que o marido é a pessoa mais importante da sua vida, e só depois o filho.

"As pessoas enervam-se com tudo nas redes sociais e ficam muito ofendidas quando as pessoas dizem ‘A pessoa mais importante da minha vida é o meu marido e, depois, é o meu filho'", afirmou.

De seguida, a apresentadora da TVI explicou o seu argumento: "Há aqui uma razão muito simples que é: tu não podes gostar mais do teu filho do que de quem te ajuda a criá-lo, porque isto de criar uma criança não é tarefa fácil e, segundo ponto, acho que o meu filho é uma criança mais feliz se o pai e a mãe forem felizes".

Os internautas não perdoaram as palavras da jornalista e teceram duras críticas.

"Se assim é, não devia ter filhos. Lamentável", "O que esta pessoa acabou de dizer não é de uma que esteja no chamado estado normal" ou "Nunca vou conseguir entender", são alguns dos comentários que se podem ler.