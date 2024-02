Cláudia Nayara acusada de usar as redes sociais para publicitar jogos ilegais

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra a cantora Cláudia Nayara no passado dia 16.Em causa está, de acordo com o ‘JN’, a divulgação que fez nas redes sociais do site de apostas ‘Vem Apostar’, que não tem licença para operar em Portugal. São cada vez mais frequentes os casos de “personalidades conhecidas que utilizam os seus seguidores para angariarem receitas para estes operadores ilegais, alguns deles ligados ao crime organizado e violento”, afirmou Ricardo Domingues, presidente da APAJO.