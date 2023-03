Cláudia Nayara apanhada por suspeitas de lucros superiores a 500 mil euros

Para além da música, Cláudia Nayara tem também uma loja, que vende réplicas de produtos. Através de diretos, nas redes sociais, a cantora apresentava e comercializava os seus produtos., refere a GNR através de um comunicado.Segundo o 'Observador' três pessoas, duas mulheres e um homem, foram constituídas arguidos por vender artigos contrafeitos nas redes sociais.A cantora Cláudia Nayara é uma das arguidas da operação 'Malas Douradas' e está acusada de fraude fiscal. A artista viu ainda o seu Ford Mustang ser apreendido, uma vez que as autoridades suspeitam que o carro faz parte dos lucros superiores a 500 mil euros.A cantora já se pronunciou na página profissional do negócio, no Facebook, sobre o encerramento da loja.