Cláudia Nayara em estado crítico

O estado de saúde de Cláudia Nayara, que recentemente foi diagnosticada com cancro no colo do útero, piorou.Um familiar da cantora e empresária utilizou a conta de Cláudia para revelar que esta recebeu ajuda médica e que se encontra num estado ""., podia ler-se num 'story' do Instagram da cantora., acrescentou o familiar. A publicação, porém, foi apagada pouco depois e, desde então, não se sabem mais novidades sobre Cláudia Nayara.A cantora, que recentemente foi apanhada num esquema de venda de malas falsificadas, surpreendeu tudo e todos ao revelar, em direto no programa 'Goucha', no início deste mês, que foi diagnosticada com cancro no colo do útero.", afirmou. O apresentador Manuel Luís Goucha insistiu com a convidada para saber se esta queria, realmente, fazer este anúncio em televisão. Ela respondeu que sim." Cláudia explicou que alguns dos sintomas que a alertaram para o problema: