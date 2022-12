Cláudia Pinto Lopes é a mulher que inspira Diogo Dalot Enquanto Dalot está mais vocacionado para atacar pelo lado direito, a namorada brilha por todos os flancos.

Quando esta tarde a seleção portuguesa entrar em campo para defrontar a Suíça nos oitavos de final do Mundial do Qatar, Diogo Dalot vai ter, nas bancadas, o apoio incondicional da namorada Cláudia Pinto Lopes. Os dois namoram há dois anos, com a jovem influenciadora a merecer os mais rasgados elogios dos adeptos do Man. United (onde joga Dalot). Para já, e antes da partida de mais logo começar, é Cláudia que vai levando vantagem. É que enquanto Dalot está mais vocacionado para atacar pelo lado direito, a namorada brilha por todos os flancos...



Aos 23 anos, é atualmente uma das estrelas do Manchester United e da seleção nacional portuguesa. Nascido em Braga e oriundo de Celorico de Basto, começou a jogar futebol na formação do FC Porto.

