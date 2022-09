Cláudia Raia acusada de mentir sobre a gravidez

Cláudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, contaram que estão à espera do primeiro filho em comum

A polémica está instalada, no Brasil, após o anúncio da gravidez de Cláudia Raia aos 55 anos. É que a atriz deu a entender que tinha ficado grávida de forma natural, mas a imprensa desmente-a.Na crónica que assina no jornal ‘Folha de São Paulo’, a jornalista Cristiane Gersina da Silva levantou as suspeitas de que a ‘nova mamã’ mentiu e que, na verdade, o bebé foi gerado através de fertilização in vitro (FIV), tendo usado óvulos congelados. É que, segundo a repórter, Cláudia Raia e o marido, o também artista Jarbas Homem de Mello, já tinham falado em entrevistas anteriores "sobre o congelamento de óvulos para uma futura gestação".Cristiane Gersina da Silva acrescentou ainda que tem informações de que a atriz da TV Globo terá "realizado FIV, um dos caminhos mais normais e de sucesso hoje em dia para gravidez de mulheres mais velhas ou para as que sofrem com infertilidade".