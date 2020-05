Claudia Raia e a família testaram todos positivo para a Covid-19: "Foi em casa, desci para ir buscar comida e acho que foi no elevador"

Nós 'coronamos' em casa. Uma loucura. Desci para ir buscar comida e acho que foi no elevador", começou por contar a atriz de 53 anos, durante um direto no Instagram com a revista 'Harper's Bazaar'.



Nós somos formadores de opinião. Eu não queria dizer, achei que estava a ser um mau exemplo porque apanhei em casa".



A artista revelou que os filhos foram visitar o pai, Edson Celulari, ao Rio de Janeiro, de carro. Nesse dia, ela e o companheiro, foram buscar comida que chegou de take-away e acredita terem sido infetados nessa atura. Claudia e Jarbas foram os primeiros a terem sintomas. Os filhos tiveram depois de regressarem a casa.



"Eu fiquei com muitas dores de cabeça uns três dias. No primeiro dia, parecia que eu tinha lutado MMA, eu estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar não", revelou.



Os sintomas permaneram durante cinco dias. Em Jarbas ficaram dez. "O que a gente tem que entender é que essa doença tem uma escolha aleatória. Dois: ela depende da carga viral que você pega. Você pode pegar uma carga viral violentíssima e eu posso pegar uma carga viral menor, que foi o que aconteceu comigo".



A família continua toda de quarentena.



Claudia Raia conta que a família está toda infetada com o novo coronavírus

Claudia Raia, o companheiro, Jarbas Homem de Mello, e os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, estão todos infetados com o novo coronavírus. O resultado dos testes chegou há cerca de um mês, no entanto, a atriz brasileira preferiu nunca falar do assunto, por ter sido contaminada dentro da própria casa, temendo ser vista como "mau exemplo". Agora, decidiu falar para alertar consciências.