01:30

Claudia Raia, o companheiro, Jarbas Homem de Mello, e os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, estão infetados com o novo coronavírus."Nós ‘coronamos’ em casa. Uma loucura. Desci para ir buscar comida e acho que foi no elevador", revelou a atriz, de 53 anos, num direto no Instagram.A família está há mais de um mês de quarentena, embora os sintomas já tenham passado.