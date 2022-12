Cláudia Raia exige gravidez no ginásio aos 56 anos Atriz brasileira está grávida de sete meses.

Cláudia Raia

Foto: DR/Instagram

01:30

Decidida a manter a boa forma durante a gravidez, Cláudia Raia, de 56 anos, surpreendeu ao publicar uma fotografia em fato de banho, no ginásio, durante um dos seus treinos. A atriz brasileira, grávida de sete meses, exibe, com orgulho, o “barrigão” e parece desejosa de chegar a 2023, altura em que dará à luz o seu terceiro filho.



A gravidez tardia da atriz tem suscitado muitos comentários nas redes sociais. Apesar de algumas críticas pela decisão de ser mãe com tanta idade, há quem a considere, pelo contrário, corajosa e uma inspiração para outras mulheres por nunca ter perdido a esperança de voltar a engravidar. A artista – que já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, que teve durante o casamento com o ator Edson Celulari – prepara-se agora para ver nascer o pequeno Luca, fruto da sua relação com Jarbas Homem de Mello, ator, bailarino e apresentador brasileiro de 53 anos.

