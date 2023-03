Cláudia Raia mostra o filho de um mês

Meu Deus! Jarbas tem seu próprio clone!" são alguns dos comentários deixados.



Relembre-se que a atriz tem mais dois filhos, fruto do relacionamento com o ex-marido, o ator Edson Celulari, Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20.



Veja a fotografia do momento.







View this post on Instagram A post shared by Claudia Raia (@claudiaraia)

Cláudia Raia, de 56 anos, publicou, na sua página de Instagram, uma fotografia com o filho, Luca, e com o marido Jarbas Homem de Mello, de 53.O casal está a viver numa bolha de amor desde o nascimento do primeiro filho em comum, a 11 de fevereiro de 2023.A publicação teve, em menos de um dia, mais de 300 mil 'gostos' e foram muitos os seguidores que deixaram um comentário de felicidades.