Cláudia Raia posa nua na reta final da gravidez

Cláudia Raia surpreendeu os fãs ao posar nua aos oito meses de gravidez

Prestes a ser mãe pela terceira vez, Cláudia Raia, de 56 anos, mostrou-se completamente nua numa sessão fotográfica onde mostrou o ‘barrigão’ aos oito meses de gravidez. As fotografias foram partilhadas pela atriz brasileira nas redes sociais. Na legenda da publicação, escreveu apenas: "Não há nada superior ao amor".Os seguidores de Cláudia Raia não pouparam os elogios à atriz, que será mãe de um menino, de seu nome Luca, já no início do próximo mês de março. "Deusa maravilhosa", "Que mãe mais linda e abençoada" ou "Deusa" são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.A atriz ficou incrédula quando descobriu a gravidez aos 55 anos mas, ao mesmo tempo, este era um desejo que tinha em comum com o companheiro, Jarbas Homem de Mello, ator de 53 anos, com quem é casada desde 2018. De notar que Cláudia Raia é ainda mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 19, fruto do anterior casamento.