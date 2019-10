Cláudia teme parto antes do tempo

13:51

Acontar as semanas e ansiosa. É assim que Cláudia Vieira, de 41 anos, tem passado os últimos dias. A atriz está a pouco mais de dois meses de receber a segunda filha, fruto da relação com o companheiro João Alves, e teme que a bebé lhe pregue uma partida., explicou. Quanto à data para receber a bebé nos braços, a estrela da SIC só deseja: "Antes do Natal era perfeito. Se for a 25 de Dezembro não é um bom presente. O bom presente era já estar cá fora nos meus braços e saudável. Era mais prático estar dentro da barriga".Embora saiba que pode não chegar às 39 semanas, Cláudia Vieira mantém a calma em relação aos preparativos., desabafa. O companheiro, também, já só quer ver a filha. "O João já está entusiasmado e ansioso, tal como a Maria."Outro dos temas que tem dado que falar foi o nome eleito por Cláudia Vieira e o namorado para a filha. Falou-se de Caetana, mas as dúvidas voltaram., finalizou sem adiantar quaisquer pormenores em relação às suas preferências.