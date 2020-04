Cláudia Vieira assume preocupações redobradas com a filha bebé

Consciente da gravidade do surto de Covid-19 que assola todo o Mundo,, que sempre se destacou pela sua serenidade e tranquilidade, foi obrigada a adaptar-se a novas rotinas com as duas filhas, Maria, de nove anos, e Caetana, de apenas três meses.Com uma bebé, que nasceu prematura, em casa, que requer bastantes cuidados, a atriz da SIC sente uma preocupação extra., revelou a artista à ‘Lux’.Também Maria, fruto da sua antiga relação com Pedro Teixeira, ficou ao seu cuidado no período de isolamento, o que obrigou a uma nova gestão de rotinas familiares uma vez que, tal como outras crianças, manteve o ensino à distância. ", contou a atriz.A par das atividades letivas, Cláudia também tenta proporcionar à filha momentos de lazer e diversão. O seu terraço no apartamento tem sido um dos seus principais escapes onde Maria aproveita para andar de patins e desfrutar de alguns instantes ao ar livre, sempre em segurança.No decorrer das próximas semanas, Cláudia não descarta a hipótese de Maria visitar o pai. Uma decisão que terá de ser ponderada com todas as medidas de segurança para a família.Ao longo das semanas de isolamento tem valido a Cláudia Vieira o apoio do companheiro João Alves, com quem divide as tarefas domésticas e os cuidados diários com a pequena Caetana que carece de muita atenção e é a principal preocupação da família.