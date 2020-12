Cláudia Vieira celebra o primeiro aniversário da filha Caetana com festa em família

O mês de dezembro começou em festa na casa de Cláudia Vieira. A filha mais nova da atriz, Caetana, celebrou o primeiro ano, esta terça-feira, dia 1. "Primeiro de Dezembro, um dos meus dias preferidos, o dia de uma das minhas pessoas preferidas", escreveu a mãe babada na sua página de Instagram.





Cláudia Vieira partilhou com os seguidores uma coleção de momentos do dia especial que passou em família. A pequena Caetana, fruto da relação com o empresário João Alves, teve direito a uma pequena celebração caseira, cheia de alegria e amor à mistura.





Apesar de feliz, a atriz não deixou de lembrar a situação que estamos a atravessar, e aqueles que não puderam marcar presença na festa, devido às limitações impostas pela pandemia.





"Foi um dia especial em que revivemos o que se passou neste dia no ano anterior, e é tudo tão intenso!! Estamos felizes, mas ao mesmo tempo sensíveis e frágeis nestes tempos difíceis. Festejámos da forma possível, não com todos os que desejávamos ter por perto, mas foi um dia muito muito bom.", pode ler-se.





Cláudia Vieira deixou ainda um agradecimento especial a todos os que felicitaram a filha de um ano.