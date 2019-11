Cláudia Vieira: "Começo a ter sonhos maus com o parto" Atriz assume que começa a ficar ansiosa com o nascimento de Caetana.

Na reta final da gravidez, Cláudia Vieira assume que já começou a abrandar o ritmo e a preparar tudo para a chegada de Caetana. E assume que a ansiedade se tem apoderado das suas noites: "Sinto que tenho mais sono à noite e começo a ter aqueles sonhos maus com o parto e a bebé, que são normais".



Apesar do nascimento da bebé estar previsto para janeiro, "tudo pode acontecer". "Até pode chegar antes do Natal", revelou a atriz de 41 anos, num evento onde marcou presença recentemente. É que a filha mais velha, Maria, de nove anos, nasceu às 35 semanas.

