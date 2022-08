Cláudia Vieira conhece George Clooney em evento na Suiça Atriz partilhou foto com o ator norte-americano no Instagram.

Cláudia Vieira nem queria acreditar no que os seus olhos estavam a ver. Em viagem pela Suíça, onde se deslocou em trabalho, a atriz portuguesa, de 44 anos, teve oportunidade de conhecer o ator norte-americano George Clooney. E não desperdiçou a oportunidade de tirar uma foto ao pé do galã, de 61 anos.



As imagens foram colocadas nas redes sociais. “Quando a realidade supera a ficção! Que bom que foi conhecer e constatar a boa disposição, sentido de humor e atitude do maravilhoso George Clooney!”, escreveu a atriz na legenda das fotos.

