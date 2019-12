Cláudia Vieira contrata enfermeira para a ajudar cuidar da filha

Cláudia Vieira partilhou esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, a visita de uma enfermeira do mesmo grupo do hospital onde nasceu a filha, no início do mês, Caetana.A atriz revelou que está a ter ajuda em casa nos cuidados com a bebé, uma vez que a pequena Caetana nasceu prematura e ainda requer alguns cuidados especiais., escreveu, juntando um emoji de coração à publicação.A pequena Caetana já tinha ido à primeira consulta há uma semana, e o rosto da SIC partilhou o momento.Desde a chegada de Caetana à família, Cláudia Vieira mostra-se mais feliz que nunca e não tem resistido a partilhar momentos da nova fase nas redes sociais. Maria, fruto da anterior relação de Cláudia, com Pedro Teixeira, tem sido também uma ajudante para tratar da irmã e não esconde a felicidade por ver a família aumentar.