Cláudia Vieira curada da Covid-19: “Sensação boa de já estar livre”

13 nov 2020 • 17:34

Claúdia Vieira já está livre da Covid-19. A apresentadora de ‘O Noivo É Que Sabe’ da SIC encontrava-se em isolamento após ter testado positivo para o novo coronavírus.

A estrela da estação de Paço de Arcos não hesitou em partilhar a boa notícia com os seguidores, esta sexta-feira: "Livre. Sensação boa de já estar livre (com as devidas condicionantes)".

À semelhança da atriz, as filhas, Caetana, de 11 meses e Maria, de dez anos também testaram positivo, contudo Cláudia ainda não se pronunciou sobre as pequenas. Já o namorado, João Alves, que também estava infetado, fez saber, esta manhã que está curado do vírus.