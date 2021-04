Cláudia Vieira dedica mensagem à filha Maria: "Este amor é absolutamente avassalador"

Hoje a minha compincha faz 11 anos! A garota mais especial, cúmplice, extraordinária, incrível e que me enche de orgulho. Todos os dias aprendo com a Maria – sorte a minha, ser Mãe da Maria! Consegue sempre surpreender-me e faz-me querer ser melhor a cada segundo que passa", começou por escrever. "Este amor é absolutamente avassalador e este é de todos o papel que escolho – sempre – e que dá sentido à vida, ser Mãe. Parabéns garota cheia de energia boa e obrigada por tudo o que trazes contigo. É um privilégio ser tua mãe. Parabéns, Minha Maria BOA".







João Alves, namorado da atriz, também deixou uma mensagem de carinho a Maria. " Parabéns minha pequenina! Sou louco por ti Mary Bo!", escreveu.

Amigas, caipiroska e a família na mesa do fundo. 11 aninhos de amor, muito amor!", escreveu Pedro Teixeira na fotografia onde é possível ver que convidou também duas amigas da filha para o almoço.

Sara Matos mostra momento divertido com a filha de Pedro Teixeira







A 5 de abril de 2010, Cláudia Vieira e Pedro Teixeira foram pais da pequena Maria. Embora o ex-casal já não esteja junto, os dois atores mantêm uma relação amigável e o bem-estar da filha é a prioridade. Esta segunda-feira, Maria completou 11 anos, data que não foi passada em branco.Cláudia Vieira deixou mensagens de carinho à sua primogénita, onde não escondeu o orgulho que sente.As festividades do 11º aniversário da menina começaram pela manhã. Maria passou a manhã com o pai, tendo aproveitado para ir almoçar a um restaurante.Embora não haja muitos registos de Sara Matos com a filha do namorado, a atriz também celebrou a data do aniversário da enteada com um momento divertido entre as duas a dançar., escreveu.Recorde-se de Pedro Teixeira e Sara Matos estão à espera do primeiro filho em comum , que nasce no verão.