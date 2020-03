Cláudia Vieira derretida com o namorado: "Que bom ter-te na minha vida meu amor"

assim passou o teu primeiro dia do pai... a pôr-te à prova, 24 sobre 24horas. E assim vão ser os próximos dias, sem sabermos até quando", começou por escrever, a propósito também de assinalar o Dia do Pai, que foi celebrado na passada quinta-feira, dia 19 de março.



" É preciso amar, cuidar e estarmos conscientes o quanto é bom nos termos uns aos outros, valorizarmo-nos! Este é um momento das nossas vidas que nunca imaginávamos que iríamos passar mas a verdade é que desta maneira avassaladora, este momento obriga as famílias a refazerem-se e a encontrarem-se", desabafa ainda o rosto da SIC.



"Que bom te ter na minha vida meu amor", termina Cláudia Vieira, referindo-se a João Alves.









Radiante pela felicidade que está a viver no seio familiar, Cláudia conforta-se no carinho da família para superar esta fase.

Recorde-se que Cláudia Vieira e João Alves assumiram a relação amorosa em 2015 e que, além de Caetana, Cláudia tem uma filha mais velha, fruto da relação anterior com o ator Pedro Teixeira. Recentemente, Cláudia surpreendeu ao revelar que ela e João Alves dormem em quartos separados para gerir o tempo de cuidar da bebé que têm em comum durante a noite.

