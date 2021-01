Cláudia Vieira derruba Cláudio e Maria Botelho Moniz na guerra de audiências

Canal de Paço de Arcos soma vitórias nas audiências e conquista preferência do público

22 jan 2021 • 14:54





Esta quinta-feira, o programa 'Casa Feliz' foi líder, com 4,7% de rating, 18,9% de share e 441 900 telespectadores. Quanto ao 'Dois às 10' da TVI, que tem liderado nos últimos dias, passou para segundo lugar com 4,3% de rating, 17,3% de share e 403 mil telespectadores.



A apresentadora da SIC conseguiu 5,9% de rating, 16,2% de share e 556 mil telespectadores enquanto o veterano da TVI ficou pelos 4,8% de rating, 13,3% de share e 452 mil telespectadores.

A estação atingiu os 19,6% de share, enquanto a TVI fez 16,2%. A RTP1 terminou no último lugar do pódio, com 11,6%.

A luta pelas audiências entre a SIC e a TVI continua acesa. A 'Casa Feliz' com o comando de Cláudia Vieira e João Paulo Sousa conseguiu destronar o 'Dois às 10' de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.Quanto às tarde, Júlia Pinheiro continua a arrasar Manuel Luís Goucha.Valores que permitiram a liderança do dia ao canal de Paço de Arcos.