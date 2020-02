Cláudia Vieira desabafa sobre maternidade: "A nossa vida fica virada do avesso"

Quando temos um filho parece que toda a nossa vida fica virada do avesso, recheada de amor, mas virada do avesso!", começou por dizer o rosto da SIC.



" Não sabemos o que nos espera, que tipo de bebé acabou de entrar nas nossas vidas... as questões surgem umas atrás das outras", disse ainda Cláudia, que, além da pequena Caetana, é ainda mãe de Maria, de dez anos, fruto da anterior relação com o ator Pedro Teixeira.



Cláudia Vieira continua a mostrar-se encantada com a filha mais nova, Caetana, que nasceu em dezembro do ano passado, fruto da relação com o companheiro, João Alves.A atriz de 41 anos partilhou agora um desabafo nas redes sociais sobre a maternidade: