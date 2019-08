06:00

À espera da segunda filha, a primeira fruto do relacionamento com o empresário João Alves, Cláudia Vieira continua a desfrutar das merecidas férias.Depois de ter passado por países como Espanha e Grécia, a atriz está agora a descontrair nas praias nacionais.Na Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, com amigos e a filha Maria, Cláudia revelou que é uma grávida muito sexy ao partilhar fotografias em que é visível a sua excelente forma física.Aos 41 anos, Cláudia – que foi uma das candidatas da primeira fase do Sexy Vidas – está numa das melhores fases.