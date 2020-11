Cláudia Vieira e a filha de 11 meses infetadas com Covid-19

10:44

"Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo à Covid-19.

Unidos, na nossa bolha de amor!", escreveu a apresentadora de 'O Noivo É Que Sabe'.



Cláudia Vieira esteve em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 e, depois de ter realizado o teste de dispistagem, ficou a saber que também tinha contraído a doença. A apresentadora da SIC recorreu às redes sociais na manhã desta quarta-feira para partilhar a notícia com os seguidores e informou que também a filha mais nova, Caetana, de onze meses, e o namorado, João Alves, também estão infetados.Rapidamente os seguidores encheram a caixa de comentários da publicação com mensagem de apoio e carinho.