Cláudia Vieira e Pedro Teixeira vencem fantasmas do passado

Seis anos após a separação, anunciada em fevereiro de 2014,encontram a estabilidade necessária na relação que mantêm em prol da filha Maria, de dez anos.Durante a recente viagem do apresentador à Madeira, foi evidente que a harmonia reina entre as duas famílias, com Sara Matos a mostrar a boa relação que mantém com Maria, filha do namorado com Cláudia Vieira. "Não há problema entre eles. A Sara e a Cláudia não convivem, mas a verdade é que não há qualquer problema entre as duas", diz uma fonte.Nos primeiros tempos após a separação, recorde-se, Pedro e a companheira mantiveram a discrição em relação ao romance, que agora é assumido sem qualquer tipo de problemas.Já Cláudia Vieira só voltou a encontrar o amor três anos depois, ao lado de João Alves. Uma relação unida e apaixonada da qual nasceu a pequena Caetana, de nove meses. O nascimento da bebé, no final de 2019, motivou vários comentários de Pedro Teixeira, que se mostrou feliz pela ex-companheira, referindo que a "família aumentou".Ultrapassados os problemas do passado, Cláudia e Pedro mostram gerir com tranquilidade a guarda da filha, Maria. Apesar de a menina se manter a tempo inteiro com a mãe e o atual companheiro, Pedro tem carta-branca para estar com a menina sempre que quer e as férias são a prova disso.Depois de ter gozado um período de férias com a mãe e João Alves entre o Algarve e o Alentejo, Maria viajou com Pedro Teixeira e a namorada para a Madeira, mostrando que a relação entre os casais se encontra serena. Apesar de discreta, Maria e Sara criaram ao longo dos últimos anos uma ligação próxima.Também João Alves mantém uma grande proximidade com a menina, que considera uma filha.Contudo, a relação de Cláudia Vieira e Sara Matos é marcada por uma enorme tensão. Apesar de partilharem a mesma estação televisiva, a SIC, as duas recusam trabalhar juntas.