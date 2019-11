Cláudia Vieira e Sara Matos juntas em filme

01:30

Carolina Cunha e Hugo Alves

Cláudia Vieira e Sara Matos preparam-se para integrar o elenco de um dos novos telefilmes de Natal da SIC. Apesar de partilharem a mesma estação televisiva há vários anos, as duas atrizes nunca se cruzaram em projetos profissionais devido ao mal-estar evidente, após o fim da relação de Cláudia e Pedro Teixeira por causa de Sara Matos. Ao longo dos anos, a SIC tem gerido este assunto com muito cuidado e se Cláudia, por exemplo, entra numa novela, a rival fica de fora.

No entanto, pela primeira vez as atrizes vão participar no mesmo projeto. As duas estrelas entram num telefilme de Natal da estação de Paço D’Arcos, mas também aqui houve um cuidado extra por parte do canal para evitar constrangimentos. "Não nos vamos cruzar. Vou fazer uma pequena participação e só vou estar com o Tiago Teotónio Pereira e o Igor Regala", revelou Cláudia ao CM.

Desta vez, Sara Matos acabou por levar a melhor e conquistar o papel de protagonista no novo projeto. Cláudia Vieira, que está já na reta final da segunda gravidez, fruto da sua atual relação com João Alves, acabou por ter um papel menor. A sua personagem não vai interagir com a de Sara.