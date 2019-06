Cláudia Vieira está grávida

A família vai crescer e não consigo traduzir por palavras a felicidade que estou a sentir. Esta é a nossa família, ansiosos à espera do bebé que aí vem", escreveu no Instagram, onde partilha uma fotografia com a filha Maria e o companheiro João Alves, 33.

"Eles estão muito felizes e as férias estão a ser mágicas, mas a Cláudia não foi pedida em casamento", garantiu uma fonte.







Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de Maria, de 9 anos, fruto do casamento com Pedro Teixeira, que terminou em 2014, após a traição com Sara Matos, confirmada pelo ator.



Os momentos mais românticos de Cláudia Vieira com o namorado

anunciou este sábado, 29, que está à espera do primeiro filho com, o empresário com quem namora há cinco anos.Foi durante as férias na Grécia que a atriz, de, decidiu confirmar a informação avançada pela imprensa nacional. "Esta semana surgiram rumores de que os dois se tinham casado em segredo, mas ojá apurou que tal não aconteceu.