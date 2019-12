Cláudia Vieira: "Estou numa bolha de amor"

Uma semana após ter dado à luz a filha Caetana, a atriz saiu do hospital sorridente.

01:30

Hugo Alves

Uma semana depois de ter dado à luz a pequena Caetana, que nasceu mais de um mês antes do previsto, a atriz e o namorado abandonaram, este sábado, o Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, com a filha nos braços.A atriz, de 41 anos, revelou então que a bebé tinha nascido apenas com 1,9 kg, de cesariana, num dia "que nunca mais será igual", escreveu num comunicado. Explicou ainda que apenas abandonou a maternidade sete dias depois "para a bebé crescer mais um pouco."Ao lado da atriz, João Alves não cabia em si de contente. Afinal é pai de primeira viagem. "Estamos a viver uma felicidade extrema, numa bolha de amor que não consigo explicar. Era um grande sonho e não podíamos estar mais preenchidos", continua."Têm sido dias muito comoventes não só pela chegada da Caetana, que quis conhecer o Mundo mais cedo, mas também por tanto carinho que temos recebido." A filha Maria, de nove anos, acompanhou todo este processo, e Cláudia revela que não podia estar mais orgulhosa.