Cláudia Vieira foge para o Alentejo para escapadinha em família

Atriz de 41 anos tirou uns dias para desconfinar no sul de Portugal juntamente com as filhas, Maria e Caetana, e o namorado, João Alves.

31 mai 2020 • 19:50

Miguel Azevedo

Na segunda fase de desconfinamento, e numa altura em que Portugal começa a sair à rua, muitas são as figuras públicas que têm aproveitado os bons dias de sol e calor que se têm feito sentir para dar uma escapadinha em família. Ora, Cláudia Vieira foi uma delas e a acompanhá-la estiveram também algumas amigas.A atriz de 41 anos decidiu eleger o Alentejo para fugir de Lisboa com o companheiro, João Alves, e as duas filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de cinco meses., escreveu na imagem.Entre os vários momentos em família, Cláudia destacou também um outro vídeo em que Maria pega em Caetana ao colo. "Tudo certo", escreveu a mãe babada na legenda. A atriz, que conta com cerca de um milhão de seguidores no Instagram, tem revelado também a boa forma física que já conseguiu atingir cinco meses depois do parto. Numa das últimas publicações partilhou mesmo uma foto em fato de banho vermelho, denunciando o regresso das curvas que já fizeram dela uma das mulheres mais desejadas de Portugal.perguntou um dos seguidores. "Bomba", "É que que não dá hipótese", "aqueceu" ou "mulherão" foram outros dos comentários. Da mesma forma a atriz tem partilhado também alguns vídeos a praticar exercício físico.