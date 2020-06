Cláudia Vieira goza momentos em família no Alentejo

A carregar o vídeo ...

Bebé pisou pela primeira vez o areal.

Nestes dias dedicada àqueles que ama, longe de Lisboa, revelaram-se especiais, ainda mais para as meninas, que gozaram da atenção da mãe. Caetana desfrutou do seu primeiro dia de praia e revelou-se muito feliz."Depois de dois meses e meio de confinamento, que bom que é ver as minhas miúdas a sentirem a maresia boa e a pequenina Caetana a reagir tão bem ao desconhecido... Mar, areia e praia", assinalou Cláudia nas redes sociais.