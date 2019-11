Cláudia Vieira grávida ansiosa para ver filha Caetana

01:30

Carolina Cunha

Aos 41 anos, Cláudia Vieira prepara-se para dar as boas-vindas à segunda filha, cujo nascimento está previsto para o mês de dezembro. Já no terceiro trimestre de gravidez, a atriz da SIC mostra viver uma gestação tranquila e continua a partilhar vários momentos com os fãs e seguidores através da conta pessoal de Instagram.Grávida de oito meses, a artista fez uma ecografia emocional 5D que lhe permitiu ver a bebé de forma nítida pela primeira vez. Um momento especial em que revelou o rosto da pequena Caetana. "Dia de conhecermos um pouco esta garota", escreveu na legenda do vídeo publicado, que gerou centenas de mensagens.Radiante com a segunda gravidez, fruto da atual relação com o empresário João Alves, Cláudia mostra que tem vivido os últimos meses repletos de felicidade e harmonia, rodeada pela família e amigos mais próximos.Numa produção ao lado do fiel companheiro de quatro patas - um golden retriever ao qual deu o nome de Yoshi - Cláudia mostra estar ansiosa com o nascimento da bebé. Recorde-se que a atriz já é mãe de Maria, de 9 anos, fruto da sua relação com o também ator Pedro Teixeira.