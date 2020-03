Cláudia Vieira homenageia mulheres da sua vida em dia especial

Cláudia Vieira decidiu homenagear as mulheres mais especiais para ela no 'Dia da Mulher', celebrado hoje, dia 8 de março.A atriz, que não esconde estar a atravessar um momento de grande felicidade desde que foi mãe pela segunda vez, da pequena Caetana, fruto da relação com o empresário João Alves, partilhou fotografias ternurentas com várias mulheres da família que a inspiram., começou por escrever o rosto da SIC, através de uma publicação nas redes sociais, onde homenageia a avó, a mãe, a irmã, a filha mais velha, Maria, fruto da relação anterior com Pedro Teixeira, e a bebé, o mais recente membro da família.