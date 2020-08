Atriz partilhou fotografia em que surge a receber soro no Hospital Particular do Algarve, em Alvor.

17 ago 2020 • 14:29

Cláudia Vieira deu entrada no Hospital Particular no Algarve, em Alvor, após sentir-se mal. A atriz, que está a passar férias em Vilamoura, no Algarve, surpreendeu os seguidores ao publicar uma fotografia na qual surge a levar soro.



À Vidas, o agente de Cláudia Vieira, Alexandre Ferreira, explicou que se tratou de uma "enxaqueca muito forte", que lhe originou tonturas. Por precaução, a atriz dirigiu-se à unidade hospitalar, fez exames e teve alta no próprio dia.





Recorde-se que Cláudia Vieira encontra-se de férias na zona sul do país antes de estrear o novo programa 'O Noivo É Que Sabe' da SIC.