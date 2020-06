Cláudia Vieira indignada por usarem a sua imagem para dietas

15:44

Cláudia Vieira mostrou-se indignada pelo uso abusivo que estão a fazer da sua imagem em anúncios publicitários falsos nas redes sociais.



À semelhança do que já aconteceu com Cristina Ferreira ou outras figuras públicas, o artigo em questão mostra uma entrevista falsa com o rosto da ficção nacional na qual é referido que Cláudia utilizou um produto milagroso para recuperar a forma física.



De acordo com esse alegado trabalho jornalístico, a ex-namorada de Pedro Teixeira ficou encantada pelo 'Choco Lite', um produto que supostamente ajuda a emagrecer.



"Eu não acreditei no início, mas depois de um mês fiquei impressionada com o efeito. Perdi 8 quilos", pode ler-se.



Cláudia Vieira tomou conhecimento da situação e decidiu esclarecer publicamente e alertar os fãs para que não se deixem enganar.



"Como é que isto é possível? Usam a nossa imagem para vender e ainda para difamar", lamentou em declarações à 'Nova Gente'.